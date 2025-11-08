Haberler

Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı, Vatandaşlarla Buluştu

Güncelleme:
Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Saray ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek emniyetin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve mahalle sakinlerinin görüşlerini dinledi.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Turanlı, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Emniyetin yaptığı çalışmaları anlatan Turanlı, mahalle sakinlerine, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile ilgili bilgi verdi.

Turanlı, her zaman sahada olmaya devam ettiklerini belirtti.

Vatandaşın huzuru için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Turanlı, şınları kaydetti:

"İnsanımızla mahallinde hasbihal ediyoruz. Milletimize duyduğumuz sevgiyle onları tanımak ve dertleriyle dertlenip bize düşen kısımlarında öncü olmak istiyoruz. Vatandaşlarımızla beraber asayiş ve narkotik konuları üzerine değerlendirmelerde bulunduk, huzur içerisinde bir yaşam sürmesi noktasındaki dikkat edilmesi gereken hususları kendileriyle paylaştık, taleplerini notlarımıza aldık. Tekirdağ'ın huzuru için sürdürdüğümüz çalışmalar kesintisiz devam edecek."

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
