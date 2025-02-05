İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile büyük kararlar aldık

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"

Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı'dan şehit ailelerine ziyaret

Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı'dan şehit ailelerine ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şehit ailelerini ziyaret etti.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şehit ailelerini ziyaret etti.

Turanlı, ilk olarak şehit polis memuru Münir Alkan'ın annesi Münibe Alkan'ı ziyaret ederek, kendisiyle bir süre görüştü.

Ardından, şehit çarşı ve mahalle bekçisi Zülfü Çalışkan'ın ailesini ziyaret eden Turanlı, aileyle sohbet etti.

Turanlı, daha sonra şehit polis memuru İsmet Yiğit'in ailesiyle bir araya geldi.

Ziyaretlerde Turanlı'ya eşi Hafize Turanlı da eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
img

Erzakları yerden toplamaya çalışan yaşlı adam yürek burktu
img

Şenol Güneş'e Hatay'da şok tepki
img

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
Hatay'da maç sonu sinirler gerildi! Şenol Güneş taraftarlarla tartıştı

Şenol Güneş'e Hatay'da şok tepki
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
PTT, emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başlattı

Emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.