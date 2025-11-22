Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden Güvenlik Toplantısı

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı başkanlığında, değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Emniyette gerçekleştirilen toplantıda, kentin huzur ve güven ortamının devamı için alınması gereken ilave tedbirler ve yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü.

Uyuşturucuyla mücadele, aranan şahıslar, asayiş olayları ve düzensiz göçle mücadele konularının ele alındığı toplantıya, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.