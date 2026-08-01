Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, ilçede faaliyet gösteren otomotiv bayisini ziyaret etti.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, ilçede faaliyet gösteren otomotiv bayisini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunçer, ziyarette işletme yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, ilçedeki ticari faaliyetler ve sektörün durumu değerlendirildi.

Süleymanpaşa'da haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek, pire ve kene gibi haşerelere karşı yürüttüğü mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında başlatılan larva ve uçkunla mücadele çalışmaları kapsamında 4 ayrı ekip, ilçenin farklı noktalarında haftanın her günü görev yapıyor.

Ekipler, halk sağlığının korunması amacıyla sivrisinek başta olmak üzere haşerelerin üreme alanlarında ve açık alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Rektör Şahin, TİKA Başkanı Eren'i ziyaret etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TİKA Başkanlık Makamı'nda gerçekleştirilen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Rektör Şahin, TİKA Başkanı Eren'e, üniversitenin prestij yayınları arasında yer alan, Namık Kemal'in kaleme aldığı iki ciltten oluşan "Celaleddin Harezmi" adlı eseri takdim etti.

Kaynak: AA
Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor

Günlerdir konuşulan iddia bugün gerçeğe dönüşüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı

Cezayı görünce çileden çıktı, belediye önünde benzin döküp yaktı
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nu çok kızdırmış: O günkü tavırları çok kötüydü

Olaylı toplantıdan yeni kriz! Kılıçdaroğlu küplere binmiş
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı

Dev zincir market en büyük rakiplerinden birine satıldı

Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti

Kızın ailesi saldırdı, polis eşliğinde nikah kıydılar
Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı

Cem Küçük aylık gelirini açıkladı! Açlık sınırının bir tık üstü
Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde çekilen görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...

Allah sizi ıslah etsin! Herkesin ortasında yaptıklarına bakın

Allah sizi ıslah etsin! Herkesin ortasında yaptıklarına bakın