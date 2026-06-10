Tekirdağ'da Kiraz Festivali, Spor Başarısı ve Mesleki Sergi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Vali Recep Soytürk'ü 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'ne davet etti.

Nallar, 11-14 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan festival kapsamında Soytürk'ü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkan Nallar, festival programı hakkında Vali Soytürk'e bilgi vererek festivale davet etti.

Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İlimizin tanıtımına, turizmine, ticaretine ve marka değerine katkı sağlayacak 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

-Vali Soytürk başarılı sporcuyu kabul etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, geçen ay Antalya'da düzenlenen Kıck Boks Dünya Kupası'nda birinci olan Meyra Apaydın'ı makamında kabul etti.

Kapaklı Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Apaydın'ı, müsabakada Kick Light Yıldız Kızlar kategorisinde 60 kiloda birincilik elde etti.

Apaydın ve antrenörü Bilal Güzel Vali Soytürk'ü ziyaret ederek müsabaka ile ilgili bir süre sohbet etti.

Vali Soytürk, Apaydın'ı başarılarından dolayı tebrik etti.

Ziyaretleri sırasında sporcuya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün de eşlik etti.

Tekirdağ'da mesleki eğitim sergisi açıldı

Tekirdağ'da "Ben Her Yerde Varım: Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" projesi kapsamında mesleki eğitim alanlarının tanıtıldığı sergi açıldı.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünce Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, okulun eğitim verdiği alanlara ilişkin öğrenci çalışmaları ve uygulamalı projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Protokol üyeleri, sergi alanını gezerek öğrenciler ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hasan Basri Kuzu ve Önder Atik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.