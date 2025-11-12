Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Nallar ve Tunçer makamda bir süre sohbet etti.

Ziyarette Nallar'a, başkan yardımcısı Emin Benan Utku da eşlik etti.

- Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu'na ziyaret

Bulgaristan Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Todor Çerkezov, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Çerkezov, Tabakoğlu ve İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar makamda bir süre görüştü.

Ziyaret kapsamında iki hastane arasında yürütülebilecek ortak projeler ve sağlık alanında iş birliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Çerkezov, hastane birimlerini ziyaret ederek, sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

-Çerkezköy'de 25 hafız için icazet töreni düzenlendi

Çerkezköy ilçesinde hafızlığını tamamlayan 25 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

Abdurrahman Gürses Hafızlık Kur'an Kursu ve Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu iş birliğiyle hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 25 öğrenci için Osmanlı Cami'sinde icazet töreni düzenledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı törende, hafızlık eğitimlerini tamamlayan 25 hafıza icazet belgeleri takdim edildi.

Törene, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.