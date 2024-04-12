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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

Vali Soytürk, tedavi gören vatandaşların ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Ziyarette Soytürk'e İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve başhekim Lütfü Çağatay Onar da eşlik etti.

Jandarmadan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ekipler, kentteki bazı şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

Ailelerin ve gazilerin bayramını kutlayan jandarma ekipleri, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Şehir Hastanesi Cengiz Kalkan Jandarma Tekirdağ Güvenlik Güncel Haberler

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