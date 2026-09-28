Haberler

Tekirdağ'daki fırtına Çorlu Atatürk Havalimanı'nda eğitim uçuşlarını iptal etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'daki fırtına Çorlu Atatürk Havalimanı'nda eğitim uçuşlarını iptal etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli fırtına, Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşlarını iptal etti. Saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Tekirdağ ve Marmaraereğlisi'ndeki balıkçılar denize açılamadı, yetkililer tedbir uyarısı yaptı.

TEKİRDAĞ'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle, Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi, balıkçılar denize açılamadı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 21 derece olduğu kentte, hızı zaman zaman saate 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Deniz ulaşımını da olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle Tekirdağ ve Marmaraereğlisi ilçesindeki balıkçılar denize açılamadı. Teknelerini barınaklara çeken balıkçılar, fırtınanın geçmesini beklemeye başladı. Yetkililer, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu saatlerde vatandaşların dikkatli olması ve özellikle deniz ulaşımı ile açık alanlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli davranılması uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Melike Şahin’den doğum öncesi yeni paylaşım: Bekliyorum

Ünlü şarkıcıdan karnı burnunda paylaşım: Bekliyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Özçivit’ten aile pozu! Fahriye Evcen ve çocuklarıyla objektif karşısında

Ünlü çiftten aile saadeti! Burak Özçivit o kareyi paylaştı
Rober Hatemo’dan radikal karar: Müziği bırakıp kuyumculuğa dönecek

Ünlü şarkıcıdan radikal karar: Müziği bırakıp baba mesleğine dönecek
Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor

Damat firari, bakan yardımcısı sessiz

Ankara Keçiören'de lağım suyu evleri bastı! 16 aylık ateşli çocuğunu bırakıp sabaha kadar temizledi

Ateşli çocuğunu bırakıp lağım temizledi! ASKİ'ye isyan etti
Fon krizinin ardından altın uyarısı! TMD Başkanı Yılmaz: Ons yıl sonuna kadar 4.500-5.000 doları görebilir

Altın fonu olanlar dikkat! Ons için 5 bin dolar sinyali
Altın yerine sopa böceği, iguana ve kertenkele! Böyle takı töreni görülmedi

Görüntüler Ankara'dan! Damada altın yerine bu canlıları hediye ettiler
'8 daire sattım' diyen Nihat Doğan, hüngür hüngür ağladı

"8 dairem gitti" deyip hüngür hüngür ağladı