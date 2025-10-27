Tekirdağ'da Yolda Yağmur Sonrası Kaza: Taksi Kamyonlar Arasında Sıkıştı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki kamyon arasında sıkışın ticari taksinin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Veysi Sakızcıoğlu yönetimindeki 59 AKP 715 plakalı kamyon yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hızını azaltınca arkasından gelen Musa Samur'da yönetimindeki 59 T 2709 plakalı taksi de yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen Nizayi Dibek idaresindeki 59 PF 110 plakalı kamyon, hızla taksiye çarptı.

Kazanın şiddetiyle taksi iki kamyon arasında sıkıştı, sürücü Musa Samur da ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takside sıkışan sürücü ekiplerin yoğun çalışmasıyla araçtan çıkarılıp, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),