Trakya'da Yoğun Bakım Çalıştayı

Tekirdağ'da "2. Trakya Bölgesi Yoğun Bakım, Palyatif Bakım ve Evde Sağlık Hizmetleri Entegrasyon" çalıştayı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın başkanlığını İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar ile Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptı.

Çalıştayda, Trakya'da palyatif bakım servisleri ve evde sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve geleceği, multidisipliner ekiplerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri, son dönem hastalarda manevi desteğin önemi, meslekler arası iletişim ve sağlık hizmetlerinde entegrasyon konuları ele alındı.

Programda, Palyatif Bakım Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Ayşegül Bilen ve Palyatif Hemşireler Derneği Başkanı Uzm. Hurişah Aksakal ve alanında uzman hekimler sunum yaptı.

Çalıştaya, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
