Haberler

Hayrabolu'da Yeşilay Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hayrabolu ilçesinde Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüşte, öğrenciler bağımlılıkla mücadeleye dikkat çeken dövizler taşıdı. İlçe Sağlık ve Milli Eğitim Müdürleri, bağımlılıkların tehlikeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Yeşilay Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Hayrabolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yürüyüş, Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, ellerinde bağımlılıkla mücadeleye dikkat çeken döviz ve pankartlar taşıyarak yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Dinçer Dönmez, bağımlılıkların bireyleri ve toplumu karanlığa sürüklediğini söyledi.

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Sigara, madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklara karşı özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi korumamız büyük önem taşıyor. Bağımlılıklar insanı köleleştirir, sağlığını yok eder ve gerçek hayattan koparır. Bu mücadelenin sonu ancak hep birlikte hareket edersek aydınlık olur. Güçlü bir toplum ve sağlıklı bireyler oluşturma mücadelesini mutlaka kazanacağız."

Hayrabolu İlçe Sağlık Müdürü Osman İnan da Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin bağımlılıkların zararlarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Sedat Kara
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç

Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
Ünlüleri birbirine düşüren kavgaya Ebru Gündeş de girdi

Ve Ebru Gündeş de geldi! Kavgayı alevlendirecek sözler
Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç

Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı

İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi

Koca Amerika'nın medet umduğu şeye bakın