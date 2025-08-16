Tekirdağ'da Yaya Geçidinde Otomobil Kazası: 2 Kadın Yaralandı
Çerkezköy ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinde iki kadına çarpması sonucu yaralanan kadınlar hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin yaya geçidinde 2 kadına çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
B.Ö. idaresindeki 34 AK 1224 plakalı otomobil, Cengiz Topel Caddesi'nde yaya geçidinde A.D. ve N.A'ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle savrulan yaralılar, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü B.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel