Tekirdağ'da Yaya Geçidinde Otomobil Kazası: 2 Kadın Yaralandı

Tekirdağ'da Yaya Geçidinde Otomobil Kazası: 2 Kadın Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezköy ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinde iki kadına çarpması sonucu yaralanan kadınlar hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin yaya geçidinde 2 kadına çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

B.Ö. idaresindeki 34 AK 1224 plakalı otomobil, Cengiz Topel Caddesi'nde yaya geçidinde A.D. ve N.A'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaralılar, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü B.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
'General Hospital' dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti

Kanserle savaşan ünlü isimden acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı

Anfield'da hüzünlü gece: Salah hüngür hüngür ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.