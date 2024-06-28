Tekirdağ'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonda bir av bayisinde yapılan aramada çok sayıda yasa dışı silah ele geçirildi ve iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yasa dışı silah ticareti operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'ndeki bir av bayisinde arama yaptı.
Aramada 11 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği, 3 kılıç, 116 oluklu mekanizmalı bıçak, 450 kurusıkı tabanca fişeği, 12 dolu fişek, 5 bin 120 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
İş yeri sahibi, yasa dışı silah ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.