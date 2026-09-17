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Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemelerde, şüphelilerin söz konusu suçlardan elde ettikleri değerlendirilen gelirler üzerinden toplam 2 milyar 302 milyon liralık işlem gerçekleştirdiği belirlendi.

Bu tespitin ardından yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen çeşitli dijital materyale el konuldu.

Şüpheliler jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye çıkarıldı.

Kaynak: AA
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