Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Bahis, Güncel, Haberler

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