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Tekirdağ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Gözaltı

Tekirdağ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Gözaltı
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Tekirdağ'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, sosyal medya üzerinden yasadışı bahis oynatan sitelere oyuncu kazandıran 7 zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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