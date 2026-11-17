Tekirdağ'da Yarenler korosu Türk halk müziği eserlerini sanatseverlerle buluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Tekirdağ'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü etkinliği kapsamında Yarenler Türk Halk Müziği Korosu, Şef Mustafa Ozan yönetiminde Türk halk müziği eserleri seslendirdi. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki konserde konuk sanatçı Ozan Tekfuri de türküleriyle geceye renk kattı.
Tekirdağ'da, Yarenler Türk Halk Müziği Korosu müzikseverlerle buluştu.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün etkinliği kapsamında, Şef Mustafa Ozan yönetiminde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Türk halk müziğinin sevilen eserleri seslendirildi.
Konserin konuk sanatçısı Ozan Tekfuri (Beytullah Arabacı) da seslendirdiği türkülerle geceye renk kattı.
Anadolu'nun köklü müzik kültürünü ve zengin ezgilerini sahneye taşıyan konser, sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Kaynak: AA
Yahya Kemal Beyatlı Yerel Haberler Kültür Sanat Mustafa Ozan Etkinlikler Tekirdağ Turizm Güncel Müzik Yaşam