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Tekirdağ'da Yağmur Suyu Hattına Atık Bırakıldığı İddiaları İnceleme Altında

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Çorlu ilçesinde Türk Gücü Organize Sanayi Bölgesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait vidanjörün yağmur suyu hattına atık bıraktığını gören görevliler ihbarda bulundu. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri atığın bırakıldığı yağmur suyu hattında inceleme yaptı, numune aldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Tekirdağ'da, yağmur suyu hattı giderine atık bırakıldığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı.

Çorlu ilçesinde Türk Gücü Organize Sanayi Bölgesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait vidanjörün yağmur suyu hattına atık bıraktığını gören görevliler ihbarda bulundu.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri atığın bırakıldığı yağmur suyu hattında inceleme yaptı, numune aldı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği İnceleme Tekirdağ Çorlu Çevre Güncel Haberler

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