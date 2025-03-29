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Tekirdağ'da Yağan Çamur Vatandaşları Şaşırttı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, toz taşınımı nedeniyle yağmurun çamur şeklinde düşmesi, park halindeki araçlar üzerinde çamur tabakası oluşmasına yol açtı. Sürücüler ne yapacaklarını şaşırırken, bazıları oto yıkamacılara yöneldi.

Tekirdağ'da çamur yağdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan toz taşınımı, yağmurla birleşince gökyüzünden çamur yağdı.

Sabah saatlerinde hafif yağmurla başlayan yağış, kısa süre sonra çamur şeklinde düşmeye başladı. Araçların kaplanması vatandaşları şaşkına çevirdi. Park halindeki otomobillerin üzerinde çamur tabakası oluşurken, sürücüler beklenmedik manzara karşısında ne yapacaklarını şaşırdı.

Gökten yağan çamur sonrası vatandaşlar araçlarını temizlemek için kolları sıvarken, bazıları oto yıkamacılara yöneldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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