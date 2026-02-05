Haberler

Tekirdağ'da Ganos Dağı ormanlık alanında yaban kedisi görüntülendi

Güncelleme:
Tekirdağ'daki Ganos Dağı ormanlık alanında kurulan fotokapan, yaban kedisinin orman içinde dolaşırken kaydedildiği anları ortaya çıkardı. Hayvanseverler, bu tür görüntülerle yaban hayatını gözlemleme fırsatı buluyor.

Tekirdağ'da ormanlık alanda yaban kedisi fotokapanla kayda alındı.

Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'ndaki ormanlık alana kurulan fotokapan, yaban kedisini görüntüledi.

Görüntülerde, yaban kedisinin orman içinde dolaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

