Tekirdağ'da Ganos Dağı ormanlık alanında yaban kedisi görüntülendi
Tekirdağ'daki Ganos Dağı ormanlık alanında kurulan fotokapan, yaban kedisinin orman içinde dolaşırken kaydedildiği anları ortaya çıkardı. Hayvanseverler, bu tür görüntülerle yaban hayatını gözlemleme fırsatı buluyor.
Tekirdağ'da ormanlık alanda yaban kedisi fotokapanla kayda alındı.
Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'ndaki ormanlık alana kurulan fotokapan, yaban kedisini görüntüledi.
Görüntülerde, yaban kedisinin orman içinde dolaştığı anlar yer aldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel