Tekirdağ'da Vatandaşlar Sıcak Havada Sahillerde Serinledi
Tekirdağ'da hava sıcaklığının 33 derece olduğu günlerde vatandaşlar, Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde denizin ve güneşin tadını çıkardı. Kent merkezinde ise ağaç gölgeleri ve çay bahçeleri tercih edildi.
Tekirdağ'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, sahillerde vakit geçirdi.
Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler, Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk oluşturdu.
Sahillere gelen vatandaşların bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.
Denizin tadını çıkaran vatandaşlardan bazıları da sahilde çocuklarıyla oynadı.
Kent merkezinde sıcaktan etkilenenler ise ağaç gölgeleri ve çay bahçelerinde vakit geçirdi.
Sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.