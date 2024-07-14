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Tekirdağ'da Vatandaşlar Sahillerde Serinlemeye Çalışıyor

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Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar sahillerde serinlemeye çalışıyor. Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Sahillere gelen vatandaşların bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi. Denizin tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oynadı. Kent merkezinde sıcaktan etkilenen vatandaşlar ise ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve çay bahçelerinde vakit geçirdi. Kentte hava sıcaklığının önümüzdeki hafta yükselmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar sahillerde serinlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Sahillere gelen vatandaşların bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Denizin tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oynadı.

Kent merkezinde sıcaktan etkilenen vatandaşlar ise ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve çay bahçelerinde vakit geçirdi.

Kentte hava sıcaklığının önümüzdeki hafta yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Marmaraereğlisi Tekirdağ Şarköy Kumbağ Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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