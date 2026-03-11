Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yapılan kontrollerde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömür Çolak
