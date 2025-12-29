Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
500

