Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel