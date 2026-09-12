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Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 29 zanlı tutuklandı

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Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 233 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 233 şüpheliden 29'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, 19 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 1201 tabanca fişeği, 5 kilo 577 gram sentetik uyuşturucu, 80 gram kokain, 40 gram eroin, 925 litra sahte içki ve 25 bin makaron ele geçirildi.

Operasyonlarda 233 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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