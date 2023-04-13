Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Önerler Mahallesi'nde şüpheliler K.K. ve S.K'yi durdurdu.

Şüphelilerin elinde bulunan poşette 110 gram kokain ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 615 lira ele geçirildi. K.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde 3 adrese düzenledikleri operasyonda da 7,5 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan malzeme ele geçirdi.

Operasyonda B.G, G.B. ve G.A. gözaltına alındı. ???????