Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen adres ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 414 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram esrar, 6 bin 183 sentetik ecza hap, 116 gram metamfetamin, 329 gram kokain, 125 gram eroin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 592 bin lira, 3 bin 850 avro, 150 dolar ve 9 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 113 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.