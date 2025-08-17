Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonu sonucunda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 33 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 400 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Karadeniz ve Vatan mahallelerinde belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda, 33 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 400 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
