Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonu sonucunda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 33 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 400 lira ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Karadeniz ve Vatan mahallelerinde belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda, 33 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 400 lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel