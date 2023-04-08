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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Çorlu ilçesinde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 94 uyuşturucu hap ve 3 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.H, U.D, E.A, T.B, A.D. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler

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