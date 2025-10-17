Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Emniyet ekipleri, bir iş yerinde uyuşturucu madde ele geçirerek, 3 kişiyi gözaltına aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında ilçe merkezinde bir iş yerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel