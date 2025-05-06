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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı. Yapılan aramalarda metanfetamin, bonzai ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda belirlenen adres ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 30 gram metanfetamin, 534 gram bonzai, 90 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirdi.

Adreslerde bulunan 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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