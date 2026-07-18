Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu'da yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak

Yeni aşamaya geçtiler! İran'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı
Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak

Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi

Tüm CHP'lilerin beklediği oluyor! Net tarih verildi
Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu

Koca şehir transferi değil, bu bakışları konuşuyor