Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır