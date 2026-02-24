Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'da yapılan denetimlerde, polisin şüpheli olarak durdurduğu 7 kişide uyuşturucu ele geçirildi ve gözaltına alındılar. Olayla ilgili işlemler devam ediyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat
