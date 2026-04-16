Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polis ekiplerinin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çorlu'da yapılan kontrollerde şüpheli şahısların üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman