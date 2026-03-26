Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 339 gram sentetik uyuşturucu ve 155 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 339 gram sentetik uyuşturucu ve 155 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman