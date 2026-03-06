Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'da düzenlenen denetimlerde, uyuşturucu maddeyle yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yaptıkları kontrollerde uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
