Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da düzenlenen denetimlerde, uyuşturucu maddeyle yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yaptıkları kontrollerde uyuşturucu ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman