Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde kontroller yaptı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
