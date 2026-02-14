Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde kontroller yaptı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel