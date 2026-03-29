Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen 5 adrese düzenledikleri operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 11 bin 521 uyuşturucu hap, 56 gram esrar, 11,65 gram kokain, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 450 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.