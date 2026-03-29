Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyon kapsamında, uyuşturucu haplar, esrar, kokain ve nakit para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, kent genelinde belirlenen 5 adrese düzenledikleri operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda, 11 bin 521 uyuşturucu hap, 56 gram esrar, 11,65 gram kokain, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 450 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.