Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yapılan kontrollerde şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır