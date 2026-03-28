Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polis denetimlerinde 15 gram uyuşturucu ve 25 sentetik ecza hap ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğü ekipleri Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde kontroller yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 15 gram uyuşturucu ve 25 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman