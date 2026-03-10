Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da polis ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yapılan denetimlerde uyuşturucu ile yakalanan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cemal Çavdar
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
İran ateşkes için tek bir şart sundu

İran ateşkes için tek bir şart sundu
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
Dursun Özbek'ten Liverpool maçı için tarihi karar

Liverpool'u elerlerse bayram edecekler
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Trump'ın savaş mesajı altını yeniden yukarı taşıdı

Trump'ın mesajı altını uçurdu