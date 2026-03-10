Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polis ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yapılan denetimlerde uyuşturucu ile yakalanan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Cemal Çavdar