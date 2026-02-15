Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Uğur Bulut - Güncel