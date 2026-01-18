Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, şüpheli bulunan 4 kişi uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, Süleymanpaşa ilçesinde kontroller yaparken şüpheli kişilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel