Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde, şüpheli görülen 4 kişi durduruldu ve üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel