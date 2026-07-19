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Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

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Polis, Süleymanpaşa ve Kapaklı'da düzenlediği denetimlerde uyuşturucu bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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