Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
Polis, Süleymanpaşa ve Kapaklı'da düzenlediği denetimlerde uyuşturucu bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır