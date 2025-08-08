Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ve Malkara ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 3 kişi tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Malkara ilçelerinde 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, yakalanan 3 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Çorlu ilçesinin Cemaliye ve Çobançeşme mahallelerinde sokak satıcısı oldukları tespit edilen S.D. ve D.F.'nin evlerine operasyon düzenlendi. Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi'nde ise 'torbacı' olarak bilinen Ş.T., yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 28,95 gram bonzai, 46,58 gram esrar, 7,68 gram eroin, 3 sentetik ecza maddesi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 725 TL ele geçirildi.Yakalanan Ş.T., S.D. ve D.F., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

