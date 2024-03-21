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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'nde parkta uyuşturucu sattığı iddiasıyla O.D. ve E.D'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri şüphelilere ait adres ve çevresinde de arama yaptı.

Aramalarda uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 610 lira ile ormanlık alan içerisinde kavanoza saklanmış satışa hazır 38 adet folyoya sarılmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler O.D. ve E.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aranan firari hükümlü yakalandı

Kapaklı ilçesinde 6 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan M.K'yı yalayarak gözaltına aldı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Kapaklı 3.Sayfa Güncel Haberler

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