Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Caddesi'ndeki bir evde arama yaptı.

Aramada 358 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 690 lira ele geçirildi, evde bulunan B.A. ve N.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı'nda durumundan şüphelendiği H.K. ve F.P'nin üstünü aradı.

Aramada 19 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari hükümlü yakalandı

Kapaklı ilçesinde hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, çeşitli suçlardan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü R.T'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.