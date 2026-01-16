Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ve Saray ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda toplamda 1 kilo 285 gram uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Süleymanpaşa ve Saray ilçesinde çalışma yaptı.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle, Aydoğdu, Altınova, Karadeniz ve Cumhuriyet mahallelerinde 18 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 285 gram uyuşturucu, 115 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ve 152 tabanca fişeği ele geçirildi, 16 zanlı gözlatına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti

10 dakikada binlerce lirayı kaptıran kadından dolandırıcılara tebrik
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı
Torreira'nın menajerinden Galatasaray'ı karıştıran açıklama

Menajeri açıkladı: Ayrılmak istiyor
10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti

10 dakikada binlerce lirayı kaptıran kadından dolandırıcılara tebrik
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı

Nevin öğretmenin merakla beklediği rapor sonucu çıktı