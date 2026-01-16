Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ve Saray ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda toplamda 1 kilo 285 gram uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Süleymanpaşa ve Saray ilçesinde çalışma yaptı.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle, Aydoğdu, Altınova, Karadeniz ve Cumhuriyet mahallelerinde 18 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 285 gram uyuşturucu, 115 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ve 152 tabanca fişeği ele geçirildi, 16 zanlı gözlatına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.